POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang Unbekannte überstiegen am Wochenende den Zaun zu einem Firmengelände in der Talhausstraße und entwendeten anschließend rund 5000 kg Kupferleitungen. Der Wert des Materials beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zum Abtransport der Beute dürften die Unbekannten ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/28600, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell