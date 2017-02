POL-MA: Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Büroräumlichkeiten eines katholischen Kindergartens in der Hauptstraße ein. Die Täter entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld, elektronische Geräte und zwei Fotoapparate. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/92540, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell