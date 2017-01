POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Gaststätteneinbruch in der Kloppenheimer Straße - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag, zwischen 0 Uhr und 10 Uhr über eine Hintertür Zutritt zu einer Gaststätte in der Kloppenheimer Straße. Zuvor brachen die Unbekannten ein Eisentor auf, über welches sie in den Hof des Lokals gelangten. Im Schankraum brachen sie dann zwei Geldspielautomaten auf und stahlen aus diesen Bargeld in Höhe von über 4.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter Tel.: 0621/48971 in Verbindung zu setzen.

