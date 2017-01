POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Bei Firmeneinbruch mehrere Notebooks gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Mannheim (ots) - In ein Firmengebäude in der Hermsheimer Straße wurde zwischen Freitag, 17:45 Uhr und Montag, 7:40 Uhr eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Hintertür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie zehn Business-Notebooks von bislang unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell