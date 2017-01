POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Scheibe eines VW Golf in Parkhaus eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In einem Parkhaus in der Heinrich-Lanz-Straße, wurde zwischen Sonntag, 16:30 Uhr und Montag, 1:10 Uhr die Scheibe eines schwarzen VW Golfs eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter stahl aus dem Auto einen Rucksack mit Schreibutensilien im Wert von rund 100 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell