POL-MA: Hirschberg: Büroeinbruch in der Goldbeckstraße

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In ein Bürogebäude in der Goldbeckstraße brachen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen bislang nicht ermittelte Täter brachial ein und entwendeten aus den Räumen im 1. OG eine Vielzahl von HP-Notebooks. Der Diebstahlsschaden ist immens, nach ersten Angaben schlägt der Schaden der rund 18 gestohlenen Notebooks mit rund 17.000 Euro zu Buche. Am Montagmorgen wurde der Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Letztmals waren am Samstagmittag gg. 13 Uhr Bedienstete anwesend. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder dem Polizeirevier Schriesheim, Tel.: 06203/61301, in Verbindung zu setzen.

