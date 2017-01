POL-MA: Schwetzingen: Opel Astra beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Montagvormittag in der Carl-Benz-Straße ereignet hat, erhofft sich die Schwetzinger Polizei. Ein unbekannter Autofahrer streifte vermutlich beim Einparken einen ordnungsgemäß abgestellten Opel Astra, richtete Sachschaden von 4.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Wie zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht werden konnte, parkte zur fraglichen Zeit das Fahrzeug eines Paketauslieferers unweit des abgestellten Opel Astras. Ob dieses Fahrzeug als Unfall-/Verursacherfahrzeug in Frage kommt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Schwetzinger Polizei. Zeugen, die evtl. den Anstoß beobachtet haben und Angaben zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, die Beamten unter Tel.: 06202/2880, zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell