POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfallflucht mit leicht verletzter Person - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) - Einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person verursachte am Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten. Der Unbekannte befuhr gegen sechs Uhr die Straße zwischen den Quadraten F5 und G5 in Richtung G3. An der Kreuzung F4/G5 nahm er einem von rechts kommenden 40-jährigen Roller-Fahrer die Vorfahrt. Dieser bremste stark ab und kam auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Zu einer Berührung beider Unfallbeteiligter kam es nicht. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Kombi in der Farbe creme oder gelb gehandelt haben soll. Der Rollerfahrer zog er sich bei dem Sturz Prellungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es war lediglich geringer Sachschaden entstanden.

Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell