POL-MA: Wiesloch-Frauenweiler/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Wiesloch-Frauenweiler/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montagmorgen auf der L 594 bei Frauenweiler. Eine 41-jährige Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Peugeot auf der L 594 in Richtung Wiesloch unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Roter Straße fuhr sie einem vor ihr abbremsenden 19-Jährigen auf dessen Opel-Astra auf und schob diesen auf einen BMW, der wegen eines Linksabbiegers anhalten musste. Die Fahrerin des Peugeot und der Opel-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Opel und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

