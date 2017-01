POL-MA: Heidelberg: Gegenstände aus Auto gestohlen

Heidelberg (ots) - Durch Manipulationen am Schloss an einem in der Helmholtzstraße im Stadtteil Neuenheim geparkten Fiat Punto gelangten bislang unbekannte Täter ins Innere und entwendeten einen Rucksack, in dem sich wiederum eine weitere Tasche mit Portmonee befand. In der Börse hatte die Geschädigte Bargeld, Bankkarte sowie weitere diverse Karten und Dokumente. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Abgestellt war der Wagen zwischen 15 und 17.30 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 14. Hinweise zum Aufbruch nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell