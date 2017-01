POL-MA: Heidelberg: Dutzend Notebooks gestohlen - hoher Schaden - Wer hat Beobachtungen gemacht ?

Heidelberg (ots) - In die Räume eines Bürogebäudes in der Speyerer Straße brachen über das Wochenende bislang nicht ermittelte Täter ein. Während auf einer Etage das Öffnen einer Türe fehlgeschlagen war, entwendeten die Unbekannten aus den Großraumbüros im 1. und 2. OG über ein Dutzend Notebooks der Marke "Lenovo". Die Höhe des Gesamtschadens schlägt mit weit über 15.000 Euro zu Buche. Als Einbruchszeit kommt Freitag, 18.30 Uhr bis Montagmorgen, 7.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell