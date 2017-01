POL-MA: Heidelberg: Wer kann Hinweise geben ?

Heidelberg (ots) - Die Geschädigte parkte ihren Fiat Punto am Montag kurz nach 10 Uhr in der Gaisbergstraße und stellte bei ihrer Rückkehr, etwa gegen 13.15 Uhr, fest, dass das Auto nicht mehr verschlossen war. Unbekannte hatten sich in dieser Zeit unberechtigt Zugang verschafft und die Fernbedienung für das Zufahrtstor einer Tiefgarage gestohlen. Weitere Gegenstände blieben von den Unbekannten unberührt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell