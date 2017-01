POL-MA: Leimen: Bäckereicontainer von Unbekannten heimgesucht - Bargeld erbeutet

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wechselgeld in Höhe von über 500 Euro erbeuteten bislang nicht ermittelte Täter, nachdem sie sich in der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 Uhr und Dienstagfrüh, 4.30 Uhr Zugang über eine nicht verschlossene Seitentüre eines Bäckereicontainers im Stralsunder Ring verschafft hatten. Am frühen Morgen bemerkte eine Bedienstete das Fehlen des Geldes und alarmierte die Polizei. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu kontaktieren.

