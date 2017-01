POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Bislang nicht ermittelte Täter brachen am Montag zwischen 12:30 und 22 Uhr in ein Anwesen in der Straße "Kirchfeldring" ein. Auf der Gartenseite kletterten die Unbekannten auf den Balkon, hebelten die dortige Türe auf und drangen so ins Hausinnere. Sämtliche Räume aller Etagen, einschließlich des Kellers wurden durchwühlt und nach Wertsachen durchsucht. Nach Angaben der Geschädigten wurden ein Laptop und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Anwohner, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/28600, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

