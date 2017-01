POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Mehrere Taschen aus Fahrradkörben gestohlen; Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots) - Seit dem 12. Dezember 2016, letztmals am 26. Januar 2017, wurden in insgesamt sechs Fällen die Einkaufs- oder Handtaschen, die Fahrradfahrerinnen in ihren Fahrradkörben deponiert hatten, gestohlen. Der Täter erbeutete überwiegend Bargeld und Scheckkarten.

Die Taten fanden in der Rathausstraße (2), in der Friedrichsfelder Straße (2), in der Goethestraße und in der Grenzhöfer Straße statt.

In einem Fall konnten die Ermittler eine Beschreibung des Täters erheben: ca. 10-13 Jahre; blau-weiße Strickmütze mit Bommel; rote Hose und graue Jacke.

Ob die Taten im Zusammenhang mit einem 14-Jährigen stehen, der am Freitagnachmittag im Stadtteil Seckenheim wegen einer ähnlich gelagerten Tat vorläufig festgenommen worden war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Tel.: 06203/892029 oder das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell