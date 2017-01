POL-MA: Heidelberg: Cabriodächer aufgeschnitten und Karosserie beschädigt Sachschaden: über 10.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Zugang zu zwei Firmenfahrzeugen, die auf einem Parkplatz in der Krahnengasse abgestellt waren, verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 9 Uhr bislang nicht ermittelte Täter und entwendeten eine geringe Menge Münzgeld, eine Parkkarte sowie ein Laptop. Mit einem Messer schlitzten die Unbekannten die Cabriodächer von Mercedes und BMW auf und entriegelten danach die Türen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls bemerkte die Geschädigte noch einen weiteren Schaden, den ein unbekannter Autofahrer vermutlich tags zuvor beim Ausparken an dem BMW angerichtet hat. Insgesamt beziffert die Polizei die Schadenshöhe auf weit über 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den einzelnen Fällen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell