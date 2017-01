POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht "verkehrt" - Geschädigter gesucht

Heidelberg (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich gegen 09:15 Uhr in der Peterstaler Straße in Ziegelhausen im Bereich der Hirtenaue ein Unfall. Der Verursacher streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Neckar. Der Verursacher konnte dank der Mitteilung eines Zeugen bereits ermittelt werden. Jetzt sucht die Polizei den Geschädigten, da der Zeuge keine weiteren Angaben machen konnte. Der Geschädigte oder weitere Zeugen, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell