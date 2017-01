POL-MA: Mannheim-Schönau: 21-Jähriger unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Mannheim (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen kontrollierten am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr in der Sonderburger Straße in Höhe der Graudenzer Linie einen 21-jährigen Hyundai-Fahrer. Der junge Mann war zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit in der Sonderburger Straße in Richtung Mannheim-Schönau unterwegs. Als er den Streifenwagen erblickte, bremste er sein Fahrzeug abrupt ab und hielt am Straßenrand an. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem Autofahrer leicht gerötete Augen sowie geweitete Pupillen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv. Der Fahrer wurde zu einer Blutentnahme mit zum Polizeirevier genommen. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

