POL-MA: Mannheim-Oststadt: 19-jähriger Autofahrer mit über 1 Promille unterwegs

Mannheim (ots) - Mit über 1 Promille, war ein 19-jähriger VW-Fahrer am frühen Montagmorgen, gegen 1:50 Uhr in der Collinistraße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt bei dem jungen Mann Alkoholgeruch fest. Nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde er zu einer Blutentnahme mit zum Polizeirevier genommen. Sein Auto wurde an der Örtlichkeit verschlossen abgestellt. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschein und die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell