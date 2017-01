POL-MA: Mannheim-Oststadt: Porsche und Opel aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Im Bereich Mannheim-Oststadt, kam es vergangenes Wochenende in der Tullastraße sowie am Hans-Reschke-Ufer zu zwei PKW-Aufbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte jeweils durch Einschlagen einer Scheibe in die Fahrzeuge und stahl aus diesen mehrere Wertgegenstände.

Am Freitagabend, zwischen 21:15 Uhr und 23 Uhr, erbeutete der Unbekannte in der Tullastraße, von der Rückbank eines grauen Porsche Cayenne, eine hochwertige Tasche, einen Koffer sowie einen Mantel. In der Tasche und im Koffer befanden sich persönliche Unterlagen, mehrere Schmuckstücke, eine Armbanduhr, Kleidung und Kosmetika sowie Medikamente. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von rund 1.500 Euro.

Auf einem Parkplatz am Hans-Reschke-Ufer, stahl ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag, 23:30 Uhr und Sonntag, 3 Uhr aus einem silbernen Opel zwei Handtaschen und einen braunen Geldbeutel. In den beiden Handtaschen befanden sich jeweils zwei Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten und Bargeld in Höhe von über 100 Euro.

Der Gesamtsachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell