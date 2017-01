POL-MA: Sinsheim: Verursacher entfernt sich - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer kam am Samstagmittag bei seiner Fahrt auf der L 550 in Richtung Waibstadt kurz nach dem Ortsausgang auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wodurch ein entgegenkommender ordnungsgemäß fahrender Ford Focus-Fahrer ausweichen musste und die Leitplanke touchierte. An dem Ford Focus Kombi entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Fahrer des verursachenden Wagens - evtl. handelt es sich um einen schwarzen Kombi - kümmerte sich nicht um den Schaden und setzte die Fahrt unbeeindruckt fort. Ob an den Leitplanken ebenfalls Sachschaden entstand, ist noch nicht geklärt. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem unbekannten Autofahrer geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell