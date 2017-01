POL-MA: Heidelberg: Blind auf Navi vertraut

Heidelberg (ots) - Am Freitagmorgen gegen 10:45 Uhr konnte durch eine Streife der Verkehrspolizei Heidelberg eine "Geisterfahrt" im Gaisberg-Tunnel verhindert werden. Ein ortsunkundiger 23-jähriger Autofahrer fuhr in Heidelberg mit seinem Ford Mustang zunächst durch den Gaisberg-Tunnel in Richtung Schloss. Als sein Navi ihn aufforderte zu wenden, kam er dieser Aufforderung unmittelbar nach - allerdings noch auf der zweispurigen Friedrich-Ebert-Anlage. Kurz bevor der Fahrer, jetzt als "Geisterfahrer", erneut in den Tunnel einfahren konnte, wurde er durch eine zufällig vorbeikommende Streife gestoppt. Dem "Falschfahrer" droht nun ein Bußgeld. Fazit: Traue nie blind deinem Navi.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell