POL-MA: Heidelberg: Verdeck aufgeschlitzt

Heidelberg (ots) - Sachschaden von mehreren tausend Euro richtete ein bislang nicht ermittelter Täter an einem in der Weststadt abgestellten BMW Cabrio an. Der Geschädigte parkte seinen Wagen zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagnachmittag, 17.20 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 22; ein Unbekannter schlitzte mit einem Gegenstand das Verdeck auf, entwendete aus dem Fahrzeuginnenraum aber keine Gegenstände. Zeugen, die zur fraglichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

