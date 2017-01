POL-MA: Leimen: Einbruch in der Konrad-Adenauer-Straße

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang nicht ermittelte Täter brachen die Terrassentüre eines Anwesens in der Konrad-Adenauer-Straße in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagmittag brachial auf und durchsuchten im Innern verschiedene Behältnisse. Nach den ersten Angaben der Geschädigten fielen den Einbrechern Bargeld, ein Handy sowie goldene Ohrringe in die Hände. Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Zuge der Recherchen stellte sich nunmehr heraus, dass bei einer kurzzeitigen Heimkehr einer Familienangehörigen bereits die Terrassentüre nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Diese schenkte diesem Umstand allerdings keine weitere Bedeutung; erst am Sonntagmittag bemerkten die Geschädigten den Einbruch und verständigten die Polizei. Anwohner, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell