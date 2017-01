POL-MA: Sinsheim: Verursacher entfernt sich - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der Fahrer eines weißen Pkw mit MOS-Kennzeichen fuhr am Samstag gegen 16.45 Uhr vom Gelände eines Baumarktes in den Kreisel der Dührener Sraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer ordnungsgemäß fahrenden Opel Astra-Fahrerin. Es kam zur Berührung der beiden Autos, in dessen Verlauf sich der Verursacher jedoch unerlaubt in Richtung Stadtmitte entfernte. Die Verursacherin meldete den Vorfall bei der Sinsheimer Polizei, konnte allerdings keine Angaben zu dem Fahrzeugtyp machen. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und/oder Hinweise zum flüchtenden Autofahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell