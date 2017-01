POL-MA: St.Leon-Rot: Bargeld bei Einbruch erbeutet - Zeugen gesucht

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang nicht ermittelte Täter brachen am Samstag zwischen 18 und 23 Uhr in ein Anwesen in der Straße "Am Friedhof" ein. Nach dem Aufhebeln einer Türe durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume bzw. Behältnisse und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 1.000 Euro. Aus dem angrenzenden Geschäft erbeuteten die Täter ebenfalls aus einer Schatulle Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

