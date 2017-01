POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: 3-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag im Stadtteil Handschuhsheim wurden ein 3-jähriges Kind und ein 37-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 37-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Rottmannstraße auf dem Fußweg, auch für Radfahrer freigegeben ist, in Richtung Steubenstraße unterwegs. In Höhe der Richard-Wagner-Straße trat der 3-Jährige, der in Begleitung seines Vaters war, hinter einem Sichthindernis auf den Gehweg. Der Radfahrer, der offenbar seine Geschwindigkeit nicht den örtlichen Gegebenheiten angepasst hatte, konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Beide stürzten und zogen sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sowohl der 3-Jährige als auch der Radfahrer wurden nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Radfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell