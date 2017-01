POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Lauter Knall schreckt Anwohner auf - Zeugen gesucht

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend um 22:10 Uhr schreckten einige Anwohner in der Albert-Schweitzer Straße und der Talstraße von einem lauten Knall auf. Wie sich zeigte, war der laute Knall von einem Sprengkörper von bislang unbekannter Machart ausgegangen, welcher auf einem Gullydeckel im Einmündungsbereich zur Talstraße in die Luft gegangen war. Hierbei wurden keine Personen verletzt und es entstanden keine Sachschäden. Die Reste des Sprengkörpers wurden durch die sofort vor Ort gerufenen Beamten des Polizeireviers Wiesloch sichergestellt. Bislang liegen keine Hinweise auf einen oder mehrere Verdächtige vor. Die nun folgenden Ermittlungen werden durch die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Diese legen die sichergestellten Reste zur weiteren Begutachtung dem Labor des Landeskriminalamts Baden-Württemberg vor. Ob ein Zusammenhang mit einer Explosion in der Fasanenstraße am 01.12.2016 besteht (wir berichteten am 02.12.2016), ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0621 / 174 - 5555 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell