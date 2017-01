POL-MA: Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.44 Uhr, war ein unbekannter Verkehrsrowdy mit seinem Ford Mondeo mit Heidelberger Kennzeichen auf der L 560 in Richtung Hockenheim unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Reilingen überholte der Ford an einer unübersichtlichen Stelle verkehrswidrig und rücksichtlos den Pkw einer 26-jährigen Frau aus Reilingen, so dass es fast zu einer Kollision mit dieser wie auch einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Der Unbekannte scherte unvermittelt vor der 26-Jährigen wieder ein, worauf diese nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Gegen den Unbekannten wurden Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeigen des Vorfalls wie auch Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Ford-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

