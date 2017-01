POL-MA: Mannheim-Schönau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 44 wurde am Freitagabend ein 4-jähriges Kind leicht verletzt. Gegen 18.25 Uhr befuhr eine 35-jährige Mannheimerin mit ihrem Ford die B 44 von Mannheim-Gartenstadt kommend in Fahrtrichtung Mannheim-Sandhofen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Mannheimerin ein Pkw auf und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Pkw des Verursachers soll es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln. Eine genauere Beschreibung ist nicht bekannt. Im Ford der 35-Jährigen befand sich noch ihr 4-jähriges Kind, welches nach dem Unfall über Schmerzen klagte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An dem Ford entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000.- Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit den Ermittlern der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4045 in Verbindung zu setzen.

