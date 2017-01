POL-MA: Mannheim: Autofahrer nach kurzer Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen; Unfall verursacht; keinen Führerschein und unter Alkoholeinwirkung

Mannheim (ots) - Nach kurzer Verfolgungsfahrt wurde am Sonntagmorgen ein 25-jähriger Kölner in der Neckarstadt vorläufig festgenommen. Der Mann war einer Streife in der aufgefallen, als er mit seinem 5er BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit vom Parkplatz einer Disco auf die Hansastraße fuhr. Dort gab er weiter Gas und fuhr mit teilweise 120 Sachen in Richtung Industriestraße weiter. Als ihn die Beamten stoppen wollten, drehte er um und fuhr wieder zurück. In Höhe des Discoparkplatzes überholte er noch eine Nissan-Fahrerin, deren Fahrzeug er beim Wiedereinscheren touchierte. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Anschließend fuhr der 25-jährige wieder auf den Parkplatz der Disco und wurde dort von den Beamten kontrolliert. Über 0,8 Promille hatte er intus und war zudem ohne Führerschein unterwegs. eine Blutentnahme war fällig. Ob der Mann zudem noch unter Drogeneinfluss stand, wird noch überprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell