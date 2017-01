POL-MA: St. Leon-Rot: Auto nach Unfall auf Standstreifen der A 5 abgestellt und geflüchtet; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots) - Nachdem der bislang unbekannte Fahrer eines VW Golf das Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, am Parkplatz Mönchberg gegen einen Begrenzungsstein gesetzt hatte, war er zunächst auf der A 5 in Richtung Karlsruhe weitergefahren. Da das Fahrzeug jedoch erheblich im Frontbereich beschädigt worden war -Sachschaden ca. 10.000.- Euro-, stellte der Fahrer das Fahrzeug nach rund zwei Kilometern auf dem Standstreifen ab und flüchtete. Bei ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf stellte sich heraus, dass es sich bei dem Golf um das Fahrzeug einer Leihfirma handelt. Recherchen zum Fahrzeugmieter sind im Gange. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf unter 06227/35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell