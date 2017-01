POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer fährt bei Rot über Ampel und gefährdet Fußgänger

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Opel Tigra mit HD-Kennzeichen war am späten Samstagvormittag auf der Heidelberger Straße in Richtung Ringstraße unterwegs. Als er gegen 11.30 Uhr die Einmündung zur Fußgängerzone passierte, überfuhr er in Höhe eines Einkaufsmarktes eine rote Ampel, weshalb Fußgänger, die die Straße passieren wollten, zurückschreckten und stehen bleiben mussten, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die die Situation beobachteten, insbesondere die Personen, die beim Überqueren der Heidelberger Straße, zwischen Hauptstraße (Fußgängerzone) und Altwieslocher Straße von dem bislang unbekannten Autofahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell