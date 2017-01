POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wasserrohrbruch, Straße überflutet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Kurz nach Mitternacht kam es in der Weinheimer Wagnerstraße zu einem Wasserrohrbruch. Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Vorfall der Polizei. Diese alarmierte umgehend den Bauhof der Stadt Weinheim. Vor Ort stellten die Techniker fest, dass die Hauptwasserleitung offensichtlich aufgrund der Witterungsverhältnisse an mehreren Stellen gebrochen war. Hierbei wurde der Gehweg auf einer Länge von rund 20 Meter unterspült und war teilweise eingebrochen. Von der Wagnerstraße bis zur Beethovenstraße zog sich eine Wasser- und Schlammschicht hin. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fahrzeuge um zuparken, da die Gefahr bestand, dass weitere Teile des Gehwegs einbrechen. Derzeit sind ca. 10-15 Haushalte ohne Wasserversorgung. Die Reparaturarbeiten dauern an.

