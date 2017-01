POL-MA: Mannheim: Diensthund spürt Firmeneinbrecher in Dornenhecke auf. Festnahme

Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es ein Dieb auf teure Lkw-Batterien abgesehen. Hierzu durchtrennte er die Umzäunung eines Firmengeländes einer Nutzfahrzeugfirma auf der Friesenheimer Insel. Auf dem Gelände baute er an zwei Lkw die Batterien aus. An zwei weiteren Fahrzeugen hatte er sich bereits zu schaffen gemacht, als er offensichtlich vom Firmeneigentümer gestört wurde. Dieser hatte das Firmengelände verstärkt überwacht, da bereits in der Nacht zuvor dort Diebstähle verübt wurden. Mehrere Streifenwagen umstellten anschließend das Gelände. Da von dem Einbrecher nichts zu sehen war, kam Diensthund "Dana" zum Einsatz. Zielsicher spürte dieser den Mann in einer Dornenhecke auf. Der war zunächst einmal sichtlich erleichtert, aus seiner stachligen Lage befreit zu werden. Nach der Festnahme des 21-jährigen Mannheimers wird nun geprüft, ob dieser auch für die gestrigen und weitere Diebstähle in Frage kommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell