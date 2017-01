POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Opel Astra in Parkhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In einem Parkhaus im Quadrat N6, wurde am Donnerstag, zwischen 15:45 Uhr und 21:30 Uhr ein grauer Opel Astra aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus dem Fahrzeug eine Ledermappe von bislang unbekanntem Wert. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell