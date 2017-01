POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Wolldecke auf Herd geriet in Brand - zwei Bewohnerinnen in Krankenhaus eingeliefert

Mannheim (ots) - Zwei Bewohnerinnen wurden am Donnerstagmorgen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Andersenstraße leicht verletzt. Gegen 8:30 Uhr geriet in der Wohnung eines 60-Jährigen eine Wolldecke, die auf dem Herd in der Küche lag, in Brand. Der Mann war zuvor unbemerkt am Schalter des Herdes hängengeblieben, welcher sich daraufhin anschaltete. Das Feuer konnte vor Eintreffen der Feuerwehr von einer Bewohnerin selbstständig gelöscht werden. Die Rauchentwicklung im Treppenhaus war jedoch so stark, dass die 46-jährige Bewohnerin und eine 72-jährige Nachbarin vermutlich eine Rauchgasintoxikation erlitten und mit zwei Rettungswägen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Wohnung sowie das Treppenhaus wurden von der Feuerwehr gelüftet und konnten danach wieder betreten werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Gegen den Wohnungsbesitzer wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell