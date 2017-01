POL-MA: Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger versuchen via Telefonanrufe an Geld zu kommen - Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagvormittag versuchte eine bislang unbekannte Täterin mit einem so genannten "Enkeltrick" an das Geld einer Seniorin zu kommen.

Die 83-Jährige erhielt gegen 11.45 Uhr einen Anruf von einer vermeintlichen Cousine, die sie wegen einer Notlage um eine größere Menge Geld bat. Die falsche Cousine beendete das Gespräch, nachdem die aufgeweckte Seniorin den Schwindel bemerkte und eine finanzielle Unterstützung ablehnte.

Im Laufe des Donnerstags kam es in Heidelberg und anderen Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis zu mindestens sieben ähnlichen Anrufen. Die falschen Verwandten blieben jedoch immer erfolglos.

Ob es sich bei den Anrufern um die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen sowie Personen die ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-5555 oder bei dem örtlich zuständigen Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell