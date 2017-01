POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkten Mercedes beschädigt - Verursacher unbekannt - 2.500 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, ca. 15 Uhr wurde ein in der Hertzstraße geparkter Mercedes von einem bislang unbekannten Fahrer beschädigt, dabei entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war der Fahrer eines Sattelzuges in die Einfahrt einer Firma eingebogen. Der dabei ausschwenkende Sattelauflieger riss dabei den Außenspiegel des Mercedes ab und verursachte tiefe Kratzer an der Fahrertür und dem vorderen Kotflügel. An der Unfallstelle konnten Glassplitter der Bremsleuchte des Verursachers aufgefunden und gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim, Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 zu melden.

