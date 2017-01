POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Arztpraxis Arzneimittel und geringe Bargeldsumme gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Bei einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Industriestraße erbeutete ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Ampullen Morphium und eine geringe Bargeldsumme. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde eine Scheibe eingeschlagen und das Fenster durch das entstandene Loch entriegelt. Anschließend durchsucht der Täter die Räume und entwendet aus einem Wandschrank die Arzneimittel. Aus einer unverschlossenen Geldkassette im Empfangsbereich nahm der Täter Bargeld in Höhe von ca. 40 Euro. Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr entdeckt und anschließend die Polizei verständigt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07263/58070 beim Polizeiposten in Waibstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell