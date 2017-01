POL-MA: Mannheim-Käfertal: 33-Jähriger beim Rückwärtsfahren von Lkw eingeklemmt und schwer verletzt

Mannheim (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein 33-jähriger Mann bei einem tragischen Unfall am Donnerstag kurz nach 15 Uhr in der Zamenhofstraße zu. Der 33-Jährige wollte den Fahrer eines Abschlepp-Lkw beim Rückwärtsfahren auf das Gelände eines Autohauses einweisen und wurde dabei zwischen dem Lkw und einem Torpfosten eingeklemmt. Der 62-jährige Fahrer des Lkw gab an, den Einweiser durch die tiefstehende Sonne nicht gesehen zu haben. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell