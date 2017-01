POL-MA: Schwetzingen: Marihuana Herstellung in Dachgeschosswohnung

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach vorherigen Ermittlungen gelang es den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen am 16.01. eine Marihuanaplantage ausfindig zu machen. Die Ermittler suchten eine Dachgeschosswohnung in der Sauerbruchstraße auf. In der Wohnung fanden sich mehrere professionelle Aufzuchtstationen für Cannabispflanzen sowie die hierzu notwendige Ausrüstung und betäubungsmitteltypische Gegenstände. Die Pflanzen, sowie das Zubehör wurden beschlagnahmt. Die genaue Menge an Marihuana steht noch nicht fest. Der 25-jährige Wohnungsinhaber musste die Beamten auf die Wache begleiten. Nach einer Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell