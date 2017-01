POL-MA: Schwetzingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Collinistraße brachen am Donnerstag bislang unbekannte Täter brachial ein. Nachdem Hebelversuche an der Balkontüre fehlgeschlagen waren, machten sich die Einbrecher an einem Fenster zu schaffen. Durch dieses stiegen die Unbekannten ein und durchsuchten diverse Räume und Behältnisse. Laut Angaben des Geschädigten wurde nichts gestohlen. Eine Bewohnerin vernahm gegen 18.15 Uhr zwar Geräusche, maß diesen aber keine Bedeutung zu. Als der Geschädigte gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, bemerkte er den Einbruch und alarmierte die Polizei. Hinweise werden unter Tel.: 06202/2880 bzw. 0621/174-5555 erbeten. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell