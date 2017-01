POL-MA: Schwetzingen: Einbruch fehlgeschlagen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Offenbar versuchten bereits am Montag bislang nicht ermittelte Täter sich brachial durch Aufbrechen der Terrassentüre Zugang zu einem Reihenmittelhaus in der Kolpingstraße zu verschaffen. Am Dienstagmorgen bemerkte die Geschädigte zwar Holzspäne, machte sich aber zunächst keine weiteren Gedanken. Erst als sie am Donnerstag dann Hebelspuren an der Terrassentüre festgestellt hatte, stellte sie einen Zusammenhang mit den aufgefundenen Spänen her und alarmierte die Polizei. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt; die Ermittlungen dauern noch an. Bewohner, die am Montag Verdächtiges in der Kolpingstraße bemerkt haben, werden gebeten, die Polizei unter Tel.: 06202/2880 oder 0621/174-5555 zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell