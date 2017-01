POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Ungesichertes Pannenfahrzeug verursacht Unfall

Mannheim (ots) - Ein ungesichertes Pannenfahrzeug war die Ursache eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag auf der B 535 bei Schwetzingen. Eine 35-jährige Frau war kurz nach 10 Uhr mit ihrem BMW auf der B 535 in Richtung Mannheim unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Plankstadt-Süd blieb sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug liegen und stellte es ohne weitere Absicherung auf der rechten Fahrspur ab. Wenig später prallte ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer, der die Gefahrenstelle nicht erkannte, in den BMW. Er erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Weshalb die BMW-Fahrerin die vorgeschriebene Absicherung des Pannenfahrzeugs unterließ, ist derzeit unklar. Ihr Vorwand, dass aufgrund der ausgefallenen Elektrik, der Warnblinker nicht funktionierte und sich der Kofferraum nicht öffnen ließ und sie dadurch das Fahrzeug nicht absichern konnte, wurde jedenfalls durch die Beamten noch vor Ort widerlegt.

