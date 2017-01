POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Auto auf der Autobahn ausgebrannt

Sinsheim/BAB 6 (ots) - Einen Polizei- und Feuerwehr-Einsatz gab es am Donnerstagabend wegen eines brennenden Autos auf der A 6 bei Sinsheim. Ein 30-jähriger Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Alfa-Romeo auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt geriet das Fahrzeug, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Schließlich stand der gesamte Motorraum in Flammen. Diese konnten jedoch durch die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim, die mit vier Löschfahrzeugen vor Ort kam, rasch gelöscht werden. Da aufgrund klirrender Kälte das abfließende Löschwasser gefror, wurde ein Streufahrzeug der Autobahnmeisterei Walldorf zum Brandort beordert. Während der Lösch-, Bergungs- und Streumaßnahmen wurden die rechte und mittlere Fahrspur kurzzeitig gesperrt.

