POL-MA: Weinheim: Louis Vuitton Rucksack aus Auto geklaut

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen Louis Vuitton Rucksack, der auf dem Beifahrersitz deponiert war, stahlen bislang unbekannte Täter, nachdem sie am Donnerstagnachmittag die Scheibe des in der Amtsgasse in Höhe des Anwesens Nr. 3 abgestellten Autos eingeschlagen hatten. Der Geschädigte wurde gegen 16 Uhr durch einen Zeugen auf die eingeschlagene Scheibe angesprochen, der kurz zuvor ein klirrendes Geräusch und zwei junge Männer in der Straße wahrgenommen hatte. In dem Rucksack befanden sich ein Louis Vuitton Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, ein iPad, eine Tom Ford Sonnenbrille sowie Lesebrille. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Weinheimer Polizei, Tel.: 06201/10030, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell