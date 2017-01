POL-MA: Wiesloch: Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmorgen verschafften sich bislang nicht bekannte Täter Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der Straße "Am Schlangengrund" und wuchteten eine Wohnungstüre im 1. OG auf. Verschiedene Behältnisse wurden von den Einbrechern durchsucht und nach bisherigen Feststellungen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Geschädigten hatte gegen 8.45 Uhr das Haus verlassen und bei Rückkehr, etwa gegen 10.45 Uhr den Wohnungseinbruch bemerkt. Sie verständigten sofort die Polizei. Nach deren Aussagen wird die Haustüre des Mehrparteienhauses des Öfteren nicht ordnungsgemäß durch weitere Bewohner verschlossen. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Hinweise hierzu werden unter Tel.: 06222/57090 oder 0621/174-5555 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell