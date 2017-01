POL-MA: Walldorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße war am Donnerstag das Ziel von bislang nicht bekannten Einbrechern. Ein an der Gebäuderückseite befindliches Fenster hebelten die Unbekannten auf und gelangten so ins Hausinnere. Sämtliche Räume aller Etagen wurden von ihnen nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurde bei dem Einbruch allerdings nichts gestohlen. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Als tatrelevante Einbruchszeit kommt 8 bis 21.40 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell