POL-MA: Weinheim: Scheibe an Ford Transit eingeschlagen - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag schlug ein bislang nicht ermittelter Täter die Scheibe eines im Suezkanalweg abgestellten Ford Transit ein und entwendete eine mit diversen Arbeitsgeräten/Werkzeuge deponierte Tasche. Das Firmenfahrzeug war in Höhe des Anwesens Nr. 6 in der Zeit zwischen 15 und 16.30 Uhr geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell